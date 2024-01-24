Bannière Oticon

Par Vanessa Bernard
29 mai 2024
Ce samedi, l’Association Française de l’Eczéma organise la 10e Journée Nationale de l’Eczéma au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Cet événement, gratuit et ouvert à tous sur inscription, ...
Bien-Être

Bien-être

Par Dorothee Pierry
29 septembre 2021
Vous êtes sur le point de vous faire tatouer ? Avant de vous lancer, veillez à prendre quelques précautions pour éviter tout risque pour votre santé.
Maman & Enfant

Maman & Enfant

Par Vanessa Bernard
2 septembre 2021
C’est la rentrée, et avec elle, les lettres de l’école rapportant une épidémie de poux ! Rassurez-vous, ils sont totalement inoffensifs et ne transmettent aucun agent pathogène. Et vous pouvez ...
Senior

GériatrieSantéSenior
Par Vanessa Bernard
1 août 2022
Le vieillissement est un phénomène naturel à côté duquel il est impossible de passer. Evidemment, la perte de la beauté du corps, parfois de certaines capacités ...
