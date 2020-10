On parle très souvent des handicaps moteurs. Ceux qui empêchent de se déplacer, d’aller travailler et qui rendent la vie plus difficile. Mais qu’en est-il des handicaps mentaux invisibles ?



Les handicaps mentaux invisibles portent sur plusieurs catégories de troubles qui affectent une personne. Difficiles à percevoir, car la personne atteinte n’ose pas en parler, ils sont tout autant invalidants. Alors, les handicaps mentaux invisibles, c’est quoi ?



Les troubles psychiques



On peut définir comme troubles psychiques, les troubles de l’humeur, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité ou encore les troubles neurologiques. Parmi ceux-ci on compte : l’anorexie, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie, la bipolarité



Les troubles cognitifs



Les troubles cognitifs sont des symptômes qui affectent les fonctions cérébrales. Ils peuvent regrouper des troubles du développement, des troubles autistiques, ou encore du langage. Citons donc l’autisme, le syndrome d’asperger, l’aphasie, la maladie d’Alzheimer ou l’hyperactivité.



Les difficultés liées aux handicaps invisibles



Souffrir d’un handicap invisible est parfois plus difficile à vivre qu’être porteur d’un handicap visible. En effet, si certains sont pleinement assumés, pour d’autres ne pas être reconnu c’est encore plus invalidant. La non-reconnaissance du handicap peut causer une réelle détresse psychologique .

La vie en entreprise peut parfois être compliquée. En effet, certains employés bénéficiant de la RQTH, peuvent bénéficier de certains aménagements. Si certains collègues peuvent faire preuve d’empathie, d’autres au contraire peuvent devenir jaloux s’ils ne sont pas au courant.



Mieux connaître le handicap invisible



Bien souvent la personne souffrant d’un handicap mental invisible se sent exclue, incomprise. Alors, comment peut-on faire pour mieux comprendre le handicap invisible ?

• Organiser des ateliers consacrés aux handicaps invisibles. Il existe en effet des kits appelés « les ateliers Hinvisibles » édités par la société Keski qui permettent un travail de fond.

Le but étant de façon ludique d’apprendre à mieux connaître ses handicaps invisibles et à vivre avec.